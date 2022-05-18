التعليم: مدرسة مصطفى صادق الرافعي تنفذ محاكاة للانتخابات

غزة- الرأي

نفذت مدرسة مصطفى الرافعي للصم بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية محاكاة للعملية الانتخابية بمراحلها المختلفة استهدفت طالبات الصف العاشر الأساسي.

جاء ذلك بحضور منسق لجنة الانتخابات بمديرية غرب غزة رفيق عوض ، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام الأستاذ تامر النمرة ، ومشرف ملف المنسقين الإعلاميين د. رامي فارس ، ومدير مكتب لجنة الانتخابات المركزية مكتب غزة الدكتور محمد أبو الخير .



ورحبت مديرة المدرسة الأستاذة جهاد حسن بالحضور معربة عن سعادتها بالتعاون المثمر بين المدرسة ولجنة الانتخابات المركزية.



بدوره قال الدكتور محمد أبو الخير: أن لجنة الانتخابات المركزية لا تألو جهدا في تسليح العاملين بالمؤسسات المختلفة ولاسيما المدارس بمهارات ممارسة العملية الانتخابية حتى يعتاد الطلبة على ممارسة الديمقراطية بحرية وقناعة .



من جانبها، أشادت مشرفة مبادرة المحاكاة الأستاذة ألاء سمارة بالمهنية العالية التي يتميز بها فريق لجنة الانتخابات المركزية والذي ساهم في تفاعل الطالبات اللواتي استهدفتهن المبادرة بشكل كبير مع مراحل العملية الانتخابية التي تضمنتها المحاكاة.

