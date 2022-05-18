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معاناة مستمرة منذ سنوات طويلة

وقفة بخان يونس للمطالبة بحل قضايا "لم الشمل"

18 آيار / مايو 2022 12:23

خان يونس - الرأي

نظمت رابطة "لم الشمل حقي" اليوم الأربعاء، وقفة بجامعة غزة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، للمطالبة بإنهاء قضايا العالقين وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات طويلة.  

وقالت مسؤولة لجنة الزوجات العالقات مروة حماد، إن الهدف من إعادة تفعيل قضية لم الشمل هي طرحها كقضية رأي عام وإبرازها بشكل فعّال لإنهاء معاناة المتضررين منها.

وأضافت حمادة خلال حديثها لوكالة "الرأي" أن قضية لم الشمل تتضمن 3 أجزاء، وهي: فاقدو الهوية منذ 20 عاما، وتغيير العنوان من غزة إلى الضفة، والزوجات العالقات في قطاع غزة.

وذكرت أن دفعتي لم الشمل وتغيير العنوان اللتين صدرتا مؤخرا لم تحلان سوى جزء بسيط من معاناة المتضررين من هذه الأزمة منذ سنوات طويلة.

وأشارت حماد، إلى أن عدد المتضررين حاليًا من لم الشمل، وتغيير العنوان، وزوجات عالقات، وسيدات مخطوبات يبلغ 8 آلاف حالة.

وبينت أنه سيتم تنظيم سلسلة فعاليات واعتصامات خلال الفترة القادمة للمساهمة في تفعيل قضية لم الشمل للبحث عن حلول لإنهاء معاناة الأسر والعالقين في قطاع غزة.


 

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