وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُطلق مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية للوزارة للعوام 2022-2024 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تواصل فعاليات تدريب برنامج التمكين الاقتصادي وكالة الرأي الفلسطينية الجرائم الإلكترونية تنجز سرقة مبلغ مالي من حساب بنكي وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون" يشيد بجهود "هنية" في تطوير القطاع الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن دعم تطوير ملعب بلدية بني سهيلا ومجمع رياضي بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية "تشجيع الاستثمار" تستقبل رئيس القطاع الصناعي بمؤسسة جايكا اليابانية وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلامي الحكومي" يُؤبّن الزميلة أبو عاقلة غداً الخميس وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم وقفة للفنانين والأدباء في الذكرى الـ 74 للنكبة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل حول سياسة حماية الطفولة
أخبار » الأخبار الحكومية

بقيمة "18" ألف شيكل

الجرائم الإلكترونية تنجز سرقة مبلغ مالي من حساب بنكي

18 آيار / مايو 2022 02:10

الجرائم الإلكترونية تنجز سرقة مبلغ مالي من حساب بنكي
الجرائم الإلكترونية تنجز سرقة مبلغ مالي من حساب بنكي

الوسطى- الرأي

 أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة بالمحافظة الوسطى، شكوى المواطن (أ. ع)، والتي مفادها قيام شخص مجهول بسحب مبلغ مالي بقيمة "18" ألف شيكل من حسابه البنكي.

وذكرت المباحث أنه خلال البحث والتحري والمتابعة الفنية لسجل الحوالات المالية، تم الوصول إلى الايميل المرتبط بعملية التحويل.

وقالت المباحث :" إنه وبمتابعة الايميل المذكور، تم الوصول إلى صاحبه وباستدعائه والتحقيق معه، اعترف بسرقة رصيد المشتكي من البنك على فترات متفاوتة.


وذكرت المباحث العامة أنه تم إحالة المتهم وملف القضية للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للأصول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟