الجرائم الإلكترونية تنجز سرقة مبلغ مالي من حساب بنكي

الوسطى- الرأي

أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة بالمحافظة الوسطى، شكوى المواطن (أ. ع)، والتي مفادها قيام شخص مجهول بسحب مبلغ مالي بقيمة "18" ألف شيكل من حسابه البنكي.

وذكرت المباحث أنه خلال البحث والتحري والمتابعة الفنية لسجل الحوالات المالية، تم الوصول إلى الايميل المرتبط بعملية التحويل.

وقالت المباحث :" إنه وبمتابعة الايميل المذكور، تم الوصول إلى صاحبه وباستدعائه والتحقيق معه، اعترف بسرقة رصيد المشتكي من البنك على فترات متفاوتة.



وذكرت المباحث العامة أنه تم إحالة المتهم وملف القضية للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للأصول.