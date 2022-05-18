وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُطلق مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية للوزارة للعوام 2022-2024 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تواصل فعاليات تدريب برنامج التمكين الاقتصادي وكالة الرأي الفلسطينية الجرائم الإلكترونية تنجز سرقة مبلغ مالي من حساب بنكي وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون" يشيد بجهود "هنية" في تطوير القطاع الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن دعم تطوير ملعب بلدية بني سهيلا ومجمع رياضي بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية "تشجيع الاستثمار" تستقبل رئيس القطاع الصناعي بمؤسسة جايكا اليابانية وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلامي الحكومي" يُؤبّن الزميلة أبو عاقلة غداً الخميس وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم وقفة للفنانين والأدباء في الذكرى الـ 74 للنكبة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل حول سياسة حماية الطفولة
أخبار » انشر خبراً

مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال

18 آيار / مايو 2022 02:31

مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال
مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال

غزة- الرأي

نظم مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة، فعالية ثقافية بعنوان "ثقافات الشعوب"، بالتعاون مع روضة ميرا النموذجية، ضمن جهودها لدعم مواهب الأطفال، وتنمية القدرات الإبداعية لدى الأطفال، وتعزيز السلوكيات الإيجابية.


وحضر الفعالية عضو المجلس البلدي فداء المدهون، ومدير عام الشؤون الثقافية والمراكز في البلدية م. عماد صيام، ومديرة المركز فريال حلس، وطاقم روضة ميرا النموذجية وممثلين عن مديرية التربية والتعليم غرب غزة، ولفيف من الأطفال وذويهم.


وأكدت المدهون في كلمتها أن بلدية غزة تولي أهمية كبرى لقطاع الطفولة وتبذل جهوداً حثيثة لدعمهم وتنمية مواهبهم والعمل على إبراز قدراتهم وخلق مناخ يساعدهم على الفرح والسرور من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تنفذ في مراكز البلدية الثقافية والمجتمعية. 


وأشارت إلى أهمية تبادل الثقافات بين الشعوب وضرورة بناء ثقافة الطفل الفلسطيني وتعزيز ثقافة التمسك بالهوية الوطنية، وتفعيل الحوار بين الدول للاطلاع على الحضارات والثقافات المختلفة، مؤكدةً سعي البلدية لتفعيل علاقاتها الخارجية مع المدن والبلدات الشريكة. 


وأوضحت أن البلدية تنظم بشكل دوري فعاليات ثقافية ورياضية وترفيهية من خلال مراكزها الثقافية والمجتمعية، للمساهمة في التخفيف عن الأطفال، وإيصال رسالتهم للعالم أجمع.


بدورها، أكدت مديرة الروضة وجدان دياب، أن هذه الفعالية تركز على جانبين من ثقافة الشعوب وهما الزي الوطني التراثي والمأكولات التراثية، كونهما يعبران عن ثقافة كل شعب.


وأضافت أن الفعالية تهدف إلى الحفاظ على الهوية الفلسطينية ومكتسبات شعبنا الفلسطيني التراثية التي تؤرخ لحقبات تاريخية من حياته، والتشجيع على التبادل الثقافي والحضاري بين الشعب الفلسطيني والدول الأخرى.


وشملت الفعالية العديد من الفقرات الفنية التي تناولت مجموعة من العروض الفنية التي تظهر ثقافات شعوب فلسطين والأردن ومصر وروسيا وإسبانيا ودول أخرى.

280708415_345301997705090_5309341359889419699_n 280701417_345302447705045_7370223769882898526_n 281513371_345302481038375_4085680919791886044_n 280655826_345302427705047_4133816792120667139_n 280937887_345302381038385_8902479134826525542_n مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟