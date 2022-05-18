مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال

غزة- الرأي

نظم مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة، فعالية ثقافية بعنوان "ثقافات الشعوب"، بالتعاون مع روضة ميرا النموذجية، ضمن جهودها لدعم مواهب الأطفال، وتنمية القدرات الإبداعية لدى الأطفال، وتعزيز السلوكيات الإيجابية.



وحضر الفعالية عضو المجلس البلدي فداء المدهون، ومدير عام الشؤون الثقافية والمراكز في البلدية م. عماد صيام، ومديرة المركز فريال حلس، وطاقم روضة ميرا النموذجية وممثلين عن مديرية التربية والتعليم غرب غزة، ولفيف من الأطفال وذويهم.



وأكدت المدهون في كلمتها أن بلدية غزة تولي أهمية كبرى لقطاع الطفولة وتبذل جهوداً حثيثة لدعمهم وتنمية مواهبهم والعمل على إبراز قدراتهم وخلق مناخ يساعدهم على الفرح والسرور من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تنفذ في مراكز البلدية الثقافية والمجتمعية.



وأشارت إلى أهمية تبادل الثقافات بين الشعوب وضرورة بناء ثقافة الطفل الفلسطيني وتعزيز ثقافة التمسك بالهوية الوطنية، وتفعيل الحوار بين الدول للاطلاع على الحضارات والثقافات المختلفة، مؤكدةً سعي البلدية لتفعيل علاقاتها الخارجية مع المدن والبلدات الشريكة.



وأوضحت أن البلدية تنظم بشكل دوري فعاليات ثقافية ورياضية وترفيهية من خلال مراكزها الثقافية والمجتمعية، للمساهمة في التخفيف عن الأطفال، وإيصال رسالتهم للعالم أجمع.



بدورها، أكدت مديرة الروضة وجدان دياب، أن هذه الفعالية تركز على جانبين من ثقافة الشعوب وهما الزي الوطني التراثي والمأكولات التراثية، كونهما يعبران عن ثقافة كل شعب.



وأضافت أن الفعالية تهدف إلى الحفاظ على الهوية الفلسطينية ومكتسبات شعبنا الفلسطيني التراثية التي تؤرخ لحقبات تاريخية من حياته، والتشجيع على التبادل الثقافي والحضاري بين الشعب الفلسطيني والدول الأخرى.



وشملت الفعالية العديد من الفقرات الفنية التي تناولت مجموعة من العروض الفنية التي تظهر ثقافات شعوب فلسطين والأردن ومصر وروسيا وإسبانيا ودول أخرى.