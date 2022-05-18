الاحتلال يصادق على مرور "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بباب العامود

القدس المحتلة - الرأي:

قرر ما يسمى بوزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، المصادقة على مرورو "مسيرة الأعلام"، التي ينظمها المستوطنون، نهاية الشهر الحالي، في باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن بار ليف وشبتاي وكذلك قائد الشرطة في منطقة القدس، دورون ترجمان، اتفقوا على مسار المسيرة الاستفزازية، أمس، وأن تمر من الحي الإسلامي.

وحسب مخطط الاحتلال، فإن المسيرة الاستفزازية ستصل إلى ساحة باب العامود، الذي سيتم إغلاقه أمام حركة الفلسطينيين في القدس، قد يقيم المستوطنون حلقات رقص في المكان.

وتدخل المسيرة من باب العامود إلى طريق الواد، وهي الطريق الرئيسية في سوق القدس، وتمر في الحي الإسلامي ومن ثم إلى باحة حائط البراق.

وإثر مصادقة سلطات الاحتلال على المسار الاستفزازي للمسيرة، فإنه يتوقع أن تفرض شرطة الاحتلال قيودا على المقدسيين في البلدة القديمة، في خطوة ترمي إلى تصعيد متعمد من جانب الاحتلال الإسرائيلي في القدس.

وتجري المسيرة سنويا في ما تصفه "إسرائيل" بـ"يوم القدس"، في ذكرى احتلال المدينة عام 1967، ويصادف هذا العام في 29 أيار/مايو الجاري.