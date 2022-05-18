الدعليس: غزة لا زالت تعاني رغم مرور عام على عدوان 2021

غزة - الرأي:

أكد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، أن قطاع غزة وبعد مرور عام على العدوان الأخير لا زال يعاني، مشيراً إلى وجود العديد من المنازل التي لا زالت مدمرة وسكانها مشردون.

وأشاد الدعليس خلال كلمة له في افتتاح المعرض الفني المصور الذي نظمته وزارة الصحة بمناسبة مرور عام على العدوان، بجهود وزارة الصحة وطواقمها خلال العدوان، مشيراً إلى أنها عملت في ذلك الوقت على أكثر من جبهة، ممثلة بالعدوان و"كورونا" والمرضى في المستشفيات.

وأشار إلى وجود الكثير من البيوت المهدمة التي لا زالت بلا إعمار، حيث لا زال سكانها مشردون، وأن هناك العديد من المؤسسات والمستشفيات التي تضررت وهي بحاجة لترميم، مؤكداً أن غزة بحاحة لتدخل عالمي لإعمار ما دمره الاحتلال.

وشدد الدعليس "في غزة ما زلنا نعاني وبعد عام من العدوان ماذا ينتظر العالم من قطاع غزة المحاصر".

وقال إن بشاعة الاحتلال جسدتها وزارة الحصة من خلال هذا المعرض وستبقى شاهد على الحقيقة ليعلم العالم حجم جرائم الاحتلال.

وأكد أن العاملين في المجال الصحي لم يسلموا من هذا العدوان حيث قدمت وزارة الصحة شهيدان و21 إصابة من طواقمها، إضافة لاستهداف 111 مؤسسة صحية خلال عشرة أيام، في إشارة إلى تعمد استهداف الطواقم والمقرات الصحية.

وأشار إلى ارتكاب قوات الاحتلال لـ28 مجزرة خلال العدوان، حيث ارتقت عائلات بأكملها وتم محوها من السجل المدني.

وأَضاف: "اننا في كل مرحلة من مراحل التحدي والصمود تبهرنا الطواقم الصحية بدورها الرائع والكبير في تعزيز الرعاية الطبية رغم قلة الامكانيات، والاستهداف المتعمد لتلك الطواقم والمؤسسات الصحية التي اصبحت هدفا لآلة العدوان الغاشم والذي لم يكتفي بقصف العائلات الامنة في منازلهم بل راح ليلاحقهم في المستشفيات التي يفترض ان تكون محمية بموجب القانون الدولي الإنساني".

وتابع: "ما تقدمه وزارة الصحة من عمل نوعي واستثنائي يتصدر مشهد الانجاز الحكومي، فهناك العديد من العناوين التي تعزز ثقتنا بكوادرنا الطبية وانها دوما على قدر التحدي وصناعة الانجاز الذي يرقى الى حجم التضحيات التي يقدمها شعبنا الصامد في قطاع غزة".

وثمن الدعليس هذه اللوحة المميزة التي يجسدها المعرض لتبقى تلك اللحظات حاضرة وبكل الوسائل، مقدما شكره الى المكتب الاعلامي بوزارة الصحة على تنفيذهم هذا المعرض.