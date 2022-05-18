الكتلة الإسلامية تفوز بانتخابات جامعة بيرزيت

الضفة المحتلة - الرأي:

حققت كتلة الوفاء الإسلامية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، فوزًا ساحقًا في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت 2022.

وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات حصول كتلة الوفاء على 5068 صوتًا، في جميع الكليات، مقابل 3379 لصالح كتلة الشبيبة التابعة لحركة "فتح".

فيما حصلت كتلة اتحاد الطلبة التقدمية على 76 صوتًا، بينما حصلت كتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي على 888 صوتا، مقابل 132 صوتا لكتلة الوحدة الطلابية.

بدورها باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس لجامعة بيرزيت، طلابا، وكتلا طلابية، وهيئة إدارية، النجاح في إجراء الانتخابات الطلابية لهذا العام في عرس ديمقراطي، مؤكدة أنها تمثل فخرًا للحركة الطلابية وشعبنا الفلسطيني، ونجاحًا في معركة مصيرية أمام الاحتلال الذي يسعى لتعطيل الحياة الديمقراطية واستهداف الحركة الطلابية.

كما باركت للكتل الطلابية المشاركة، ولأبنائها في الكتلة الإسلامية لفوزهم الكبير والمستحق بثقة الطلاب لتمثيلهم في هذا الصرح العلمي الكبير، تقديرا لجهودهم الحثيثة في خدمة الطلاب وإنجاح المسيرة التعليمية، والحفاظ على دور الحركة الطلابية في القضايا الوطنية الفلسطينية وخاصة مواجهة الاحتلال.

وأكدت أن هذا الإنجاز المقدر لأبناء الكتلة الإسلامية الميامين يأتي بفضل الله، رغم التحديات الكبيرة، وخاصة الاستهداف الصهيوني المركز بالحظر والاعتقال والملاحقة ومنع الأنشطة، إضافة إلى التضييق والملاحقة من الأجهزة الأمنية، التي تعزز أجواء الترهيب والعنف وغياب الحريات العامة.

كما أن هذا الفوز الواضح تأكيد آخر على الالتفاف الشعبي حول خيار المقاومة، الذي يتمسك بالثوابت والوحدة الوطنية في مواجهة مشاريع التصفية والتفريط بالحقوق والتنسيق مع الاحتلال.

وقالت حماس إن الطلاب أكدوا اليوم دعمهم والتحامهم مع أبناء الكتلة الذين تقدموا الصفوف وسطروا أروع الأمثلة في الرباط داخل المسجد الأقصى المبارك، والدفاع عنه في وجه قوات الاحتلال والمستوطنين.

ودعت مختلف الكتل الطلابية وإدارة الجامعة إلى الحفاظ على هذا الأجواء الديمقراطية، والعمل المشترك لخدمة الطلاب والمسيرة التعليمية، والحفاظ على بيرزيت نموذجا للوحدة والديمقراطية.