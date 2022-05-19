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الالتهابات البكتيرية الشائعة بعد تناول أطعمة غير نظيفة

19 آيار / مايو 2022 08:08

الالتهابات البكتيرية الشائعة بعد تناول أطعمة غير نظيفة
الالتهابات البكتيرية الشائعة بعد تناول أطعمة غير نظيفة

لا يعتبر الكثير من الناس تناول الطعام بالخارج خيارًا صحيًا نظرًا لطريقة تحضير الطعام مثل استخدام الكثير من الزيت أو التوابل أو الملح أو المواد الحافظة، ولكن هناك الآن خطر التلوث الجرثومي في المكونات المستخدمة في تحضير الأطباق.

وفقا لموقع " thehealthsite" فيما يلي بعض الالتهابات البكتيرية الشائعة التي يمكن أن تؤثر عليك إذا كنت تتناول أطعمة غير صحية وقد تسبب لك تسمم غذائى.

الالتهابات الشائعة بعد تناول أطعمة غير صحية
الشيجيلا
 

تسبب بكتيريا الشيجيلا العدوى ، والتي تُعرف أيضًا باسم داء الشيجيلات لها تأثير على الجهاز الهضمي، تنتشر البكتيريا من خلال الماء والغذاء الملوثين ، وكذلك من خلال ملامسة البراز الملوث، تنتج البكتيريا سمومًا تهيج الأمعاء وتسبب الإسهال، وتشمل بعض الأعراض الشائعة للعدوى الإسهال وآلام المعدة وتشنجاتها والقيء والحمى.

السالمونيلا
 

عدوى السالمونيلا (السالمونيلا) هي عدوى بكتيرية تصيب الأمعاء، وتسكن جراثيم السالمونيلا في أمعاء الحيوانات والبشر وتخرج من خلال البراز (البراز)، يصاب البشر أكثر من غيرهم بالمياه أو الطعام الملوث.

قد لا تسبب عدوى السالمونيلا أي أعراض لدى بعض الأشخاص، في غضون 8 إلى 72 ساعة من التعرض، يعاني معظم الأشخاص من الإسهال والحمى وتشنجات البطن، بدون علاج، يتعافى معظم الأشخاص الأصحاء في غضون أيام قليلة إلى أسبوع.

الإشريكية القولونية
 

الإشريكية القولونية (E. coli) أو جرثومة المعدة، هي بكتيريا تعيش عادة في أمعاء الناس والحيوانات، ومع ذلك، يمكن لبعض سلالات الإشريكية القولونية أن تسبب أمراضًا معوية، بعض الأسباب الشائعة للإصابة بهذه العدوى هي اللحوم غير المطبوخة جيدًا، والتربة الملوثة، والمياه غير المعالجة، والفواكه والخضروات غير المغسولة.

هذه بعض أنواع العدوى التي يمكن أن تحدث إذا كان طعامك ملوثًا، تأكد من استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي أعراض.

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