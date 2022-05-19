ارتفاع طفيف على أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم

08:35139 يومًا على مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟