ارتفاع طفيف على أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الخميس على النحو التالي: -
سعر صرف الدولار: 3.39 شيقل
سعر صرف الدينار: 4.78 شيقل
سعر صرف اليورو: 3.56 شيقل
سعر صرف الجنيه: 0.19 شيقل
عاجل |
19 آيار / مايو 2022 08:27
رام الله - الرأي
جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الخميس على النحو التالي: -
سعر صرف الدولار: 3.39 شيقل
سعر صرف الدينار: 4.78 شيقل
سعر صرف اليورو: 3.56 شيقل
سعر صرف الجنيه: 0.19 شيقل
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