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ارتفاع طفيف على أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم

19 آيار / مايو 2022 08:27

رام الله - الرأي

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الخميس على النحو التالي: -

سعر صرف الدولار: 3.39 شيقل

سعر صرف الدينار: 4.78 شيقل

سعر صرف اليورو: 3.56 شيقل

سعر صرف الجنيه: 0.19 شيقل

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