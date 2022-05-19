وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يكرم "محمد حمادة" بطل ذهبية العالم في رفع الأثقال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية 139 يومًا على مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادق على خط سير "مسيرة الأعلام" بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع طفيف على أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية حالة الطقس: أجواء صافية وحارة وكالة الرأي الفلسطينية الالتهابات البكتيرية الشائعة بعد تناول أطعمة غير نظيفة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية التغلب على بطء الانترنت؟ وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف في مصر قد يكون أول دليل أرضي على وجود "مستعر أعظم" نادر!
أخبار » الأخبار العبرية

في 29 مايو الجاري

الاحتلال يصادق على خط سير "مسيرة الأعلام" بالقدس

19 آيار / مايو 2022 08:27

القدس المحتلة - الرأي

صادق وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال "عومير بار ليف" على خط سير مسيرة الأعلام السنوية في البلدة القديمة من القدس والمقررة في 29 مايو الجاري.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "بار ليف" قرر بالتشاور مع مفتش عام الشرطة "كوبي شفتاي" المصادقة على خط سير مسيرة الأعلام في ذكرى احتلال القدس الذي يوافق الثامن والعشرين من الشهر الجاري وفقاً للتقويم العبري.

وذكرت الصحيفة، أن خط سير المسيرة الذي صودق عليه يشمل باب العامود والبلدة القديمة من القدس وصولاً إلى حائط البراق.

وكان رئيس منظمة "لاهافا" المتطرفة "بنتسي غوبشتاين" دعا إلى الحشد يوم الأحد المقبل، بمناسبة ما يسمى "يوم القدس" الذي تحيي فيه "إسرائيل" ذكرى احتلال المدينة، لاقتحام المسجد الأقصى وتفكيك قبة الصخرة من أجل تدشين "الهيكل" المزعوم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟