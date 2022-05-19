الاحتلال يصادق على خط سير "مسيرة الأعلام" بالقدس

القدس المحتلة - الرأي

صادق وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال "عومير بار ليف" على خط سير مسيرة الأعلام السنوية في البلدة القديمة من القدس والمقررة في 29 مايو الجاري.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "بار ليف" قرر بالتشاور مع مفتش عام الشرطة "كوبي شفتاي" المصادقة على خط سير مسيرة الأعلام في ذكرى احتلال القدس الذي يوافق الثامن والعشرين من الشهر الجاري وفقاً للتقويم العبري.

وذكرت الصحيفة، أن خط سير المسيرة الذي صودق عليه يشمل باب العامود والبلدة القديمة من القدس وصولاً إلى حائط البراق.

وكان رئيس منظمة "لاهافا" المتطرفة "بنتسي غوبشتاين" دعا إلى الحشد يوم الأحد المقبل، بمناسبة ما يسمى "يوم القدس" الذي تحيي فيه "إسرائيل" ذكرى احتلال المدينة، لاقتحام المسجد الأقصى وتفكيك قبة الصخرة من أجل تدشين "الهيكل" المزعوم.