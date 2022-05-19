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الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا بالضفة

19 آيار / مايو 2022 08:44

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 15 مواطنا من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من بلدة بيت ريما برام الله، وهم: نسيم حسني البرغوثي (28 عاما)، ومجدي منير الريماوي (34 عاما)، وأحمد خالد الريماوي (29 عاما)، وبلال الريماوي (18 عاما).

 ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من المدينة، وهم: صفوت ابراهيم النتشة (20 عاما)، والتوأم أحمد ومحمود يسري العويوي، ومحمد حمدي العويوي.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال: مهدي أحمد توفيق (18 عاما)، وابن عمه توفيق علي توفيق (16 عاما)، من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، ومحمد خالد حسين موسى (18 عاما)، من بلدة الخضر.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: إسماعيل أبو لطيفة من مخيم قلنديا، وقصي بدوان، ومهتدي عياش (24 عاما)، من بلدة بدو.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر ابراهيم شواهنة من منزله في رفيديا.

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