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بحضور د."المجدلاوي" و"أبو النجا"

"هنية" يكرم "محمد حمادة" بطل ذهبية العالم في رفع الأثقال

19 آيار / مايو 2022 09:24

"هنية" يكرم "محمد حمادة" بطل ذهبية العالم في رفع الأثقال

غزة- الرأي

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، البطل محمد حمادة الحائز على ذهبية وبرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين التي أقيمت مؤخرا في اليونان، ومنح هنية البطل حمادة مكافأة مالية بقيمة (10.000) شيكل ودرع المجلس الأعلى.

حضر الحفل د. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وإبراهيم أبو النجا محافظ غزة، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، ود. خالد الوادية رئيس اتحاد رفع الأثقال، وعائلة البطل حمادة وكبار الرياضيين والشخصيات ورؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية.

وتحدث عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن الإنجاز الفلسطيني الذي تحقق لأول مرة في بطولة دولية لرفع الاثقال،  ووجه الشكر لعائلة حمادة الذين بذلوا التضحيات وقال:" نحيي عائلة الأبطال عائلة حمادة التي خرجت محمد وحسام وزكريا أبناء خميس حمادة أبرز مؤسسي اللعبة في فلسطين"، كما أشاد بكل من وقف خلف هذا الإنجاز من اللجنة الأولمبية ونادي غزة الرياضي عميد الأندية واتحاد رفع الأثقال، وقال:" نحن هنا نقدم رسالة الوحدة والمحبة ونعمل معا ونفتخر كرياضيين بتجربتنا في الوفاق، هذه الأجواء والعمل المشترك والتوافق أثمرت عن الإنجاز من خلال محمد حمادة ومنتخب الشاطئية الذي تفوق على منتخب السعودية في بطولة غرب ٱسيا مساء اليوم".

د. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية حيا الحضور وأكد على أن الأسرة الرياضية تعودت على الوفاء للأبطال ووجه التحية للبطل محمد حمادة، وقال أن تحقيق الإنجاز يحتاج إلى جهد متكامل بداية من الأسرة والمدرسة ثم النادي والاتحاد، وأضاف:" نحن نسير في الطريق الصحيح الشكر لمن ساهم في التكريم وأخص عبد السلام هنية الذي يعزز هذه المنظومة من خلال دعمه المتواصل".

إبراهيم أبو النجا محافظ غزة وجه التحية للحضور، وشكر عبد السلام هنية على تنظيم الحفل والتكريم للبطل محمد حمادة، وقال أبو النجا:" نحن لدينا أبطال وجيل قادر على التضحية والفداء، هذا الشعب الذي يقدم الشهداء والمبدعين والأبطال ويرفع علم فلسطين في كل المحافل"، وأضاف أن الحقيقة الجلية أمام العالم أن الشعب الفلسطيني بتضحياته وصموده وأبطاله سيبقى شامخا لا يتراجع عن حقوقه حتى زوال هذا الاحتلال.

وتخلل الحفل عرض فيديو عن مشوار البطل محمد حمادة وتحقيق الإنجاز في بطولة العالم، ومن ثم التكريم وتقديم المكافأة المالية وسط تفاعل وإشادة عائلة حمادة والحضور.

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