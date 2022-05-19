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"فدائي الشواطئ" يستردّ ماضيه الجميل ويتفوق على المنتخب السعودي

19 آيار / مايو 2022 09:27

"فدائي الشواطئ" يستردّ ماضيه الجميل ويتفوق على المنتخب السعودي

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية فوزاً كبيراً على المنتخب السعودي المستضيف (4/6) في مستهل مبارياته ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية المقامة في مدينة جازان السعودية.


ويلتقي منتخبنا اليوم نظيره البحريني الساعة السادسة والنصف مساء، ويسعى لتحقيق فوزه الثاني وتصدر المجموعة الثانية.


ورغم البداية الصعبة لمنتخبنا مع انطلاق الشوط الأول وتسجيل المنتخب السعودي هدفين متتاليين عن طريق فيصل اليامي ورمزي دقمان، إلا أن الفدائي استعاد توازنه وبدأ سيطرته ونجح في تسجيل 3 أهداف جاءت بتوقيع ميسرة البواب، هدفين، ومحمد السدودي لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخبنا 2/3.


واصل منتخبنا سيطرته في الشوط الثاني رغم تسجيل المنتخب السعودي الهدف الثالث عبر محمد العجمي، ليعود حازم شكشك ويسجل الهدف الرابع لمنتخبنا في اللحظات الأخيرة لينتهي الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي 1/1.


ولم تختلف الحال في الشوط الثالث والأخير بنفس سيناريو الشوط الثاني بعد أن عدل يحيي الضميحي النتيجة للمنتخب السعودي، إلا أن خبرة كابتن الفدائي علاء عطية حسمت الأمور لصالح منتخبنا بالهدف الخامس، بالإضافة لتألق الحارس فادي جابر الذي تصدى للعديد من الهجمات السعودية، ليأتي محمد حسان بالهدف القاتل والسادس لتنتهي المباراة بفوز الفدائي 4/6.

 

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