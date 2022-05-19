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"أونروا" تعلن موعد توزيع الدورة الثانية من المساعدات الغذائية

19 آيار / مايو 2022 04:04

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الخميس، موعد البدء في الدورة الثانية لتوزيع المساعدات الغذائية "الكابونات" في جميع محافظات قطاع غزة.

وقالت الوكالة إنها ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 22 مايو 2022 في توزيع المساعدات الغذائية للدورة الثانية من العام 2022، حيث سيستفيد من هذه الدورة 1,141,775 لاجئ في قطاع غزة.

وتواجه الأونروا عجزا مزمنا في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية جراء تراجع الدعم العربي لها، ودعم بعض الدول الأوروبية، ما أثر حتى على دفع رواتب موظفيها.

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