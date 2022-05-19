الاحتلال يقرر هدم أجزاء من منزل عائلة حمارشة في جنين

فلسطين المحتلة - الرأي

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، هدم منزل والد الشهيد ضياء أحمد حمارشة من بلدة يعبد غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال أحمد حمارشة والد الشهيد ضياء لـ "صفا": "تلقينا بلاغا ينص على هدم المنزل عبر مؤسسة الدفاع عن الفرد هموكيد، ويتضمن هدم الطابقين الثاني والثالث والمحلق على سطح الثالث".

وأشار إلى أن قرار الهدم يدخل حيز التنفيذ يوم 26/5/2022، الساعة 10 صباحا، مبيناً أن محكمة الاستئناف الإسرائيلية رفضت الالتماس ضد هدم البيت والطوابق الثاني والثالث.

وأكد أن الاحتلال يمارس سياسة العقاب الجماعي ضد عائلتنا، إذ أن البلاغ تزامنا مع محاكمة ابني الكبير يزن التي أجلت إلى تاريخ 315 دون تهم واضحة إلا أنه شقيق ضياء.

وتتهم "إسرائيل" ضياء حمارشة بتنفيذ عملية إطلاق نار في 29 مارس الماضي في "بني براك" بمدينة "تل أبيب" قتل فيها 5 مستوطنين قبل أن يرتقي شهيدًا.