الاحتلال يجبر فلسطينياً على هدم منزله في القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطناً فلسطينياً على هدم منزله ذاتياً في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن مهند أبو كف على هدم منزله في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.