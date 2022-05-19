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الاحتلال يجبر فلسطينياً على هدم منزله في القدس

19 آيار / مايو 2022 09:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطناً فلسطينياً على هدم منزله ذاتياً في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن مهند أبو كف على هدم منزله في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

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