وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يطلق اسم "أبو عاقلة" على مسابقته السنوية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بوقف البناء في 6 منازل جنوبي بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية "أونروا" تعلن موعد توزيع الدورة الثانية من المساعدات الغذائية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر عدم التحقيق مع جنوده بشأن إعدام "أبو عاقلة" وكالة الرأي الفلسطينية المستشار سعد يشارك في مناقشة الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف وقناة الكوفية يبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية خدمة الجمهور في وزارة التعليم يستقبل لجنة تعزيز السلوك القيمي وكالة الرأي الفلسطينية "السرحي": تسوية العشوائيات يشمل جميع مناطق القطاع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تزور معرض "ذكرى العدوان على غزة" وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشارك في اجتماع الجمعية العمومية لنقابة التحاليل الطبية
أخبار » عربي ودولي

مساهمون في "غوغل وأمازون" يطالبون بإلغاء عقود مع "إسرائيل"

19 آيار / مايو 2022 09:26

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

قدَّم مساهمون في شركتي "غوغل" و"أمازون" مشروعي قرارين ينتقدان توقيع عقود مع حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وكالات إعلامية عالمية، سيتم عرض مشروعي القرارين على اجتماع مساهمي الشركتين السنوي المنوي عقده خلال الشهر القادم.

ويطالب المساهمون، بإجراء مراجعات لعقود وقعتها الشركتان مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضمن مشروع يحمل اسم "نيمبوس"، الذي يهدف إلى نقل قاعدة البيانات الحكومية لدى الاحتلال إلى تكنولوجيا السحاب.

وحذر القراران، من أن هذا المشروع قد يضر بحقوق الإنسان ويؤدي إلى خسارة في قيمة الأسهم على المدى البعيد، حيث تجري حملة مكثفة لحض المساهمين على التصويت لصالح القرارين.

وذكرت وكالات أنباء، أن قيمة العقد الموقع بين حكومة الاحتلال والشركتين يبلغ أكثر من مليار دولار ومدته خمس سنوات.

ويركز اعتراض المستثمرين على مشروع "نيمبوس"، على الأسس الأخلاقية التي استخدمها موظفون في "غوغل" و"أمازون" وكتبوا رسالة لإدارتهم قبل أشهر تطالب بالانسحاب من المشروع الموقع مع حكومة الاحتلال، كونه يجعل الشركة متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال في فلسطين، كما أن المشروع سيشكل خطرا على سمعة الشركة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟