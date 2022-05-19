مساهمون في "غوغل وأمازون" يطالبون بإلغاء عقود مع "إسرائيل"

فلسطين المحتلة - الرأي

قدَّم مساهمون في شركتي "غوغل" و"أمازون" مشروعي قرارين ينتقدان توقيع عقود مع حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وكالات إعلامية عالمية، سيتم عرض مشروعي القرارين على اجتماع مساهمي الشركتين السنوي المنوي عقده خلال الشهر القادم.

ويطالب المساهمون، بإجراء مراجعات لعقود وقعتها الشركتان مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضمن مشروع يحمل اسم "نيمبوس"، الذي يهدف إلى نقل قاعدة البيانات الحكومية لدى الاحتلال إلى تكنولوجيا السحاب.

وحذر القراران، من أن هذا المشروع قد يضر بحقوق الإنسان ويؤدي إلى خسارة في قيمة الأسهم على المدى البعيد، حيث تجري حملة مكثفة لحض المساهمين على التصويت لصالح القرارين.

وذكرت وكالات أنباء، أن قيمة العقد الموقع بين حكومة الاحتلال والشركتين يبلغ أكثر من مليار دولار ومدته خمس سنوات.

ويركز اعتراض المستثمرين على مشروع "نيمبوس"، على الأسس الأخلاقية التي استخدمها موظفون في "غوغل" و"أمازون" وكتبوا رسالة لإدارتهم قبل أشهر تطالب بالانسحاب من المشروع الموقع مع حكومة الاحتلال، كونه يجعل الشركة متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال في فلسطين، كما أن المشروع سيشكل خطرا على سمعة الشركة.