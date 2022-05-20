الخس ليس مجرّد أوراق خضراء لذيذة الطعم بل ....

من دون أن يعرف الناس فوائد الخس العظيمة، فإنهم يستخدمونه في مُعظم الأحيان بكثير من أنواع السَّلطات؛ نظراً إلى طعمه اللذيذ الذي يضفي إلى المأكولات نكهة خاصة، فما بالكم لو عرفوا ما يخبئه الخس بين أوراقه لهم من فوائد؟

فوائد الخس

يُعتبر الخس من الخضراوات الورقيّة المُقرمشة ذات القيمة الغذائيّة العالية، ويقدم محتواه من فيتامينات ومعادن مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية للجسم.

إضافة إلى ذلك يعتبر الخس مناسباً للأشخاص الراغبين في إنقاص أوزانهم، بسبب كثافته الغذائية العالية ومحتواه المنخفض من السعرات الحرارية.

فيما يلي، لمحة عن أبرز فوائد الخس التي يقدمها للجسم، وفقاً لما ذكره موقع Medical News Today الطبي الأمريكي ونقله للمتابع العربي موقع عربي بوست:

الخس مضادٌّ طبيعي للأكسدة ومقوٍّ للمناعة

يُعتبر الخس مصدراً جيداً لفيتامينات C وA، وهما من مضادات الأكسدة التي تلعب دوراً رئيسياً في موازنة العديد من أجهزة الجسم والحفاظ عليها.

ينتج الجسم بشكل طبيعي، جزيئات غير مستقرة تسمى الجذور الحرة في أثناء عملية التمثيل الغذائي، ويتسبب التعرض البيئي أيضاً في امتصاص الجسم للجذور الحرة.

ومع ذلك، إذا تراكمت الكثير من الجذور الحرة في الجسم، فقد يتسبب ذلك في حالة تعرف باسم الإجهاد التأكسدي، يمكن أن يحدث تلف الخلايا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية.

يمكن للجسم القضاء على الجذور الحرة بشكل طبيعي، ولكن قد يواجه صعوبة في القضاء عليها جميعاً، لذلك يبدو أن مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة تعزز قدرة الجسم على القيام بذلك.

كما قد يساعد المحتوى المضاد للأكسدة الموجود بالخس في دعم جهاز المناعة لدى الشخص وحمايته من المشاكل الصحية المختلفة.

فوائد الخس للقلب

يمكن أن تساعد المستويات العالية من البوتاسيوم بالخس في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

إضافة إلى ذلك، قد تساعد فيتامينات A وC المضادة للأكسدة في الخس على منع الكوليسترول من التراكم وتشكيل اللويحات في الشرايين.

قد تساعد الفولات الموجودة بالخس أيضاً في منع حدوث مضاعفات خطيرة بالقلب، ويقوم بذلك عن طريق تكسير مادة الهوموسيستين الكيميائية؛ حتى يتمكن الجسم من إزالتها.

في حين يعد الخس أيضاً مصدراً جيداً لحمض الفوليك، الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على هذه المادة الكيميائية تحت السيطرة، كما أنه يحتوي على بعض الألياف التي تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.

الخس مليء بالبوتاسيوم الصحي

يعتبر الخس أيضاً من الخضراوات المليئة بالبوتاسيوم الصحي للقلب، والذي يساعد عضلات القلب على الانقباض بانتظام.

وقالت المجلة الطبية البريطانية إن المستويات المرتفعة من البوتاسيوم قد تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

فوائد الخس للعيون

يساعد فيتامين A في حماية صحة العين من خلال وقايتها من الأمراض، لاسيما إعتام عدسة العين مع تقدم العمر.

أيضاً ووفقاً للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH)، فإن الخس يحتوي على مادة تدعى بيتا كاروتين والتي تساعد في منع حالة تسمى الضمور البقعي، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر خلال الشيخوخة.

فوائد الخس في الوقاية من السرطان

تشير المعاهد الوطنية للصحة إلى أن مضادات الأكسدة وحمض الفوليك الموجودة بشكل طبيعي في الخس قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بعدة أشكال من السرطان.

فوائد الخس للحامل

يمكن لحمض الفوليك الموجود في الخس أن يقلل من حدوث العيوب الخلقية، وفقاً لوزارة الصحة بولاية نيويورك وموقع MedLine Plus.

كما أنّ فيتامين K الموجود في الخس يقلل من حدوث النزيف، وهي فائدة خاصة بعد الولادة مباشرة، عندما يمر فيتامين K عبر المشيمة، فإنّ تناول الأم للعناصر الغذائية يمكن أن يفيد الطفل بشكل مباشر.

كما يساعد الكلوريد في الخس في حماية الجهاز الهضمي للأم، بينما تساعد الألياف على الهضم ويمكن أن تخفف من إصابة النساء الحوامل بالإمساك، وهو عرَض شائع ومتكررة نسبياً في أثناء الحمل.

أضرار الخس

يمكن أن يكون الخس جزءاً صحياً من نظام غذائي متنوع، لكن بعض الناس أعربوا عن قلقهم من أن سَلطة الخضراوات قد تحمل السموم.

على سبيل المثال، يمكن أن يحدث التلوث إذا قام المزارعون بزراعة منتجاتهم في تربة ملوثة أو ريها بمياه ملوثة.

فيما يقترح البعض أن ممارسات الزراعة غير السليمة قد تزيد من خطر تلوث الخس بالبكتيريا، مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية.

السعرات الحرارية في الخس

يعد الخس الروماني أكثر من مجرد ورقة لذيذة تضيف اللون والنكهة إلى السَّلطة، لأنه يوفر كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف.

كل 70 غراماً من الخس تحتوي على:

13.3 سعرة حرارية