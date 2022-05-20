احذر .. تخطى وجبة العشاء يؤثر على نومك وصحتك

يعد تخطي وجبة العشاء عادة انتشرت مؤخرا، لإنقاص الوزن، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو بسيطا ليس له تداعيات فعلية ، إلا أنه اتضح أن تخطي العشاء يضر بجسمك أكثر مما كنت تعتقد، فإنه يؤثر على نومك وصحتك العامة، سواء كان ذلك عن قصد أم لا، فإن تخطي العشاء بانتظام قد يأتي بنتائج عكسية ويؤدي إلى نوعية نوم رديئة يمكن أن تسبب عددًا لا يحصى من المشكلات الصحية بمرور الوقت، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

وقال التقرير المنشور، في موقع eatthis، إن عدم تناول عشاء متوازن، قد يفقد جسمك العناصر الغذائية الأساسية ويدخل في حالة من الحرمان من السعرات الحرارية، فالنقص الضار في السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك قد يؤثر عليك، وأشار إلى أنه يمكن للجوع أن يوقظك طوال الليل أو يجعل من الصعب عليك الشعور بالاسترخاء بما يكفي للدخول في نوم عميق، علاوة على ذلك ، فإن التغذية الكافية ضرورية لإنتاج هرموناتنا التي تنظم النوم مثل السيروتونين والميلاتونين.

وفقًا لمجلة Nutrients Journal ، يؤدي نقص العناصر الغذائية إلى عدم كفاية النوم بالإضافة إلى اضطرابات النوم، على وجه التحديد ، يرتبط نقص فيتامين (د) بزيادة مخاطر الإصابة باضطرابات النوم .

وأوضح التقرير، أن الحالة المزاجية والطاقة والمناعة والتمثيل الغذائي ستتأثر بقلة الراحة بسبب قلة الأكل أو تناول الطعام بشكل غير منتظم، ووفقًا لمؤسسة النوم ، يعد النوم ضرورة ووظيفة أساسية تسمح لجسمك وعقلك بإعادة الشحن ، مما يجعلك منتعشًا ومنتبهًا عند الاستيقاظ، ويساعد النوم السليم أيضًا الجسم على البقاء بصحة جيدة ودرء الأمراض، لا يمكن للدماغ أن يعمل بشكل صحيح بدون قسط كافٍ من النوم، هذا يضعف قدرتك على التركيز والتفكير بوضوح وتذكر الأشياء.

كما أشارت دراسة نُشرت في مجلة Neuropsychiatric Disease and Treatment Journal إلى أن الحرمان الكلي الحاد من النوم أو انخفاض إجمالي وقت النوم المعتاد يؤثر على الانتباه والذاكرة العاملة، الحرمان الجزئي المزمن من النوم يفعل الشيء نفسه، يؤدي الحرمان التام من النوم أيضًا إلى إضعاف العديد من الوظائف الإدراكية.