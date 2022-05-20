الاحتلال يعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه بالخليل وآخر في طولكرم

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شاباً فلسطينياً بعد اعتداء الجنود والمستوطنين عليه وعائلته بالضرب في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ماهر أبو حية بعد مداهمة منزل عائلته، حيث قامت بالتنكيل بأفراد عائلته، بعد تعرضهم لاعتداء من قبل مستوطنين في منطقة شارع الشلالة.

في ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة مواطنا فلسطينياً من مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت محمود أبو ساري بعد مداهمة منزله في المخيم المذكور.