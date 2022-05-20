وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه بالخليل وآخر في طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية وكلاء الحكومة يطلعون على جودةالمنتج المحلي ووفرته وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون منطقة الباذان شرق نابلس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تزور عدد من عوائل أسرى محافظة رفح وكالة الرأي الفلسطينية افتتاح الدورة الأولى لإعداد قادة ومنشطي المخيمات الصيفية وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء يفتتح دورة الدفعة السادسة من برنامج الخبير وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يستقبل اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الخارجية تتفقد مشاريع الهلال الأحمر التركي في غزة وكالة الرأي الفلسطينية اختتام دورة تدريبية في التحرير الصحفي المتقدم وكالة الرأي الفلسطينية الخارجية الروسية: مستعدون لاستقبال هنية في موسكو
أخبار » الأخبار الفلسطينية

140 يومًا على مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال

20 آيار / مايو 2022 11:43

11
11

لليوم الـ 140 على التوالي يستمر نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري

وتتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز إسعاد الطفولة يستعرض ثقافات الشعوب في فعالية للأطفال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟