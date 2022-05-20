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الاحتلال يكشف عن محاولة لخطف وزير الحرب السابق "يعلون"

20 آيار / مايو 2022 12:12

وزير الحرب السابق لدى الاحتلال الإسرائيلي
وزير الحرب السابق لدى الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن إيران حاولت اختطاف وزير الحرب السابق لدى الاحتلال الإسرائيلي "موشيه يعلون" والذي شغل أيضاً منصب رئيس أركان جيش الاحتلال.

 وأضافت الصحيفة في تقرير لها نشرته مساء أمس الخميس، أن عناصر إيرانية حاولوا إغراء "يعلون" بهدف استدراجه وخطفه.

وأوضحت أن "يعلون" أبلغ جهاز الشاباك عن الرسائل التي تلقاها عبر البريد الإلكتروني، وقد قام جهاز الشاباك بالتأكد أن من يقف وراء هذه الرسائل هم عناصر في الاستخبارات الإيرانية.

وكان جهاز الشاباك قد كشف، عن رصده نشاطات إيرانية للتواصل مع أكاديميين إسرائيليين ومسؤولين سابقين في المنظومة الأمنية للاحتلال، وقد استخدم الإيرانيون أسماء لرجال أعمال وأكاديميين أجانب للتواصل مع الشخصيات الإسرائيلية.

ووفقا للصحيفة فإن المحاولات الإيرانية كانت تهدف للحصول على معلومات عن تلك الشخصيات الإسرائيلية وكذلك محاولة استدراجهم لخارج فلسطين المحتلة لخطفهم أو مهاجمتهم.

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