مدير شرطة المرور يستقبل عدداً من السائقين ويستمع لقضاياهم

غزة-الرأي

استقبل مدير إدارة شرطة المرور والنجدة العميد تامر شحادة، الخميس، عددًا من المواطنين والسائقين في مكتبه بمقر الجوازات غرب مدينة غزة.

وجاء ذلك للاستماع لملاحظات المواطنين ومقترحاتهم وحل قضاياهم المتعلقة بعمل شرطة المرور، من أجل التخفيف على المواطنين والسائقين في ظل الظروف الصعبة.

وأوعز العميد شحادة لجهات الاختصاص في شرطة المرور لمتابعة شكاوى المواطنين وتظلماتهم والعمل على حلها في أسرع وقت.

من جانبهم، ثمَّن المواطنون والسائقون جهود شرطة المرور في تعزيز التواصل معهم والاستماع لملاحظاتهم، ومتابعة استفساراتهم وشكاواهم وحلّها.

يُشار إلى أن شرطة المرور والنجدة تخصص يومًا مفتوحًا كل أسبوع، لاستقبال المواطنين والسائقين والاستماع لتظلماتهم وشكاواهم بشكل مباشر.

