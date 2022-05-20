إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا وقرية بيت دجن بمحافظة نابلس المحتلة.

وأكد الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع أربع إصابات بالرصاص المعدني وإصابة بحروق، و21 حالة اختناق بالغاز، بينها طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، خلال مواجهات في بيت دجن شرق نابلس.

وذكر أن تسعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني و28 بالاختناق، إضافة لإصابتين بحروق، خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وتشهد بلدة بيتا وقرية بيت دجن مواجهات مع الاحتلال منذ عدة أشهر، دفاعا عن الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال ومستوطنيه.