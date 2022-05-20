بايدن قد يلغي زيارته لـ "إسرائيل"

وكالات-الرأي:

نقل موقع "واينت" العبري، اليوم الجمعة، عن مسؤول "إسرائيلي" قوله: "إن إلغاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل لن يكون مفاجئا".



وأضاف المسؤولة "فيما الوضع الأمني إشكالي والائتلاف هش، ليس مؤكدا أن يستفيد بايدن من زيارة كهذه، وإذا سقطت الحكومة، فإن زيارة بايدن في هذا التوقيت قد تعتبر إشكالية جدا وهم لا يريدوا أن يظهروا كمن يؤيدون هذا الطرف أو ذاك في إسرائيل".



ومن جانبه، لم يحدد البيت الأبيض حتى الآن موعدا لزيارة بايدن، ويرجح أن ذلك نابع من الأزمة السياسية في إسرائيل واحتمال سقوط الحكومة، الذي ارتفع في أعقاب إعلان عضو الكنيست عن حزب ميرتس، غيداء ريناوي زعبي، عن انشقاقها عن الائتلاف، أمس، لتصبح الحكومة مدعومة من أقلية مؤلفة من 59 عضو كنيست.



ويدرس حزب الليكود طرح مشروع قانون حل الكنيست يوم الأربعاء المقبل، وحول ذلك قالت ريناوي زعبي للإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم، إنه "سأدرس كيفية تصويتي بيني وبين نفسي وسأتخذ القرار يوم الأربعاء، في حال طرح هذا القانون".