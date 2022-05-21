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الطقس: أجواء صافية وارتفاع درجات الحرارة اليوم

21 آيار / مايو 2022 08:39

غزة - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف بوجه عام، حارا نهارا، لطيفا ليلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا، وباردا نسبيا، ومغبرا احيانا نهارا، وباردا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل يتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما الثلاثاء، فيكون الجو صافياً ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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