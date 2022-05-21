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هنية يهنئ مزهر بإتمام المؤتمر الثامن وانتخاب الأمين العام ونائبه

21 آيار / مايو 2022 07:03

وكالات-الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية يوم السبت، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، مهنئًا بنجاح المؤتمر العام الثامن للجبهة.

وقال هنية، "إن المؤتمر العام شكل تكريسًا للنهج الديموقراطي في مرحلة دقيقة وحساسة تتصاعد فيها المقاومة ضد الاحتلال وتلوح بشائر النصر".

وعبّر عن اعتزازه بتاريخ الجبهة الشعبية ووفائها لمبادئ الثورة الفلسطينية وتمسكها بكامل الحقوق الوطنية ووفائها لرجالها وتمسكها بإعادة انتخاب الأمين العام الرفيق المناضل أحمد سعدات المعتقل في سجون الاحتلال، وقدم من خلاله التهنئة للأمين العام.

وقال هنية "إن سعدات جدير بهذا الموقع"، مقدمًا التهنئة للرفيق مزهر بانتخابه شخصيًا نائبًا للأمين العام، مؤكدًا وقوف حركة حماس مع الجبهة الشعبية.

من جانبه عبر مزهر عن شكره واعتزازه بالعلاقة مع حماس، وتأكيده تمسك الجبهة بالمبادئ الوطنية والجبهوية، والاستمرار في حمل الرسالة حتى تحرير أرض فلسطين بكامل ترابها من النهر إلى البحر، مؤكدًا وفاء الجبهة لأمينها العام وإعادة انتخابه تأكيدًا لدوره وقيادته وتضحياته.

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