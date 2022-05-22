الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، 8 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: عوض جمعة حماد (45 عاما)، ومحمود ماهر حماد (19 عاما)، ومحمد عزت حماد (28 عاما)، وعبادة حسام حماد (29 عاما)، أثناء تواجدهم عند مدخل بلدة سلواد، شرق المدينة، ومحمد عبد القادر نوفل، عند مدخل قرية راس كركر غرب المدينة.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت شابين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وهما: محمد إبراهيم طقاطقة (22 عاما)، ويزن محمود طقاطقة (23 عاما ) بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد شاهين من مخيم عين بيت الماء غرب نابلس.