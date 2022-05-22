الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

رام الله - الرأي

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأحد، غائماً جزئياً وباردا نسبياً ومغبراً أحياناً نهاراً وبارداً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل يتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغداً الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً الى صافٍ وبارداً نسبياً نهاراً وبارداً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وبعد غدٍ الثلاثاء يكون الجو صافياً ومعتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت الدائرة بأن يكون الجو يوم الأربعاء المقبل حاراً نسبياً إلى حار نهاراً بارداً نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.