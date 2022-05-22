الاحتلال يستهدف المزارعين شرق غزة

غزة- الرأي

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع المزارعين شرق محافظة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق محافظة غزة فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين شرق حي الشجاعية شرق غزة، وأجبروهم عنوة على ترك مزارعهم، والانسحاب منها.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه المزارعين ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شرق القطاع، من أجل إجبارهم على الانسحاب والتراجع، وترك أراضيهم، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.