غسل الدجاج يراكم البكتيريا ويسبب التسمم.. اعرف الحل

نشرت الجريدة البريطانية " ديلي ميل " أبرز وأحدث ما توصل إليه العلماء حول الطريقة الصحية لغسل لحم الدجاج، مشيرة إلى أن كل من NHS في المملكة المتحدة وإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة تنصح بعدم غسل الدجاج النيء، وهذا عكس ما أعتدنا عليه منذ القدم.

وأشار التقرير، إلى أن غسل الدجاج يتسبب في نشر البكتيريا الضارة إلى الأطعمة والأواني الأخرى، وهذا الأمر قد يعرضك للإصابة بالتسمم الغذائي، ولذا حث التقرير على عدم القيام بغسلها.

وأوضح آدم هاردجريف خبير النظافة الغذائية، أن البعض يعتقد أنه يجب غسل الدجاج قبل الطهي، يعد من الحيل الجيدة والمهمة، لكن ليست هناك حاجة ستقتل أي جراثيم عليها إذا طهيتها جيدا.

وأضاف التقرير، أنه في حالة الرغبة الملحة في القيام بغسل الدجاج فعليك التعرف على أفضل وأهم النصائح التي يجب القيام بها بشكل أمن وصحي، ولذا فيقول علماء الفيزياء من جامعة ولاية مونتانا إن إبقاء اللحوم بالقرب من حنفية تحت تدفق مستمر من الماء يقلل من خطر انتشار البكتيريا.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء بعدم غسل الدجاج النيء، والسبب هو خطر نقل مسببات الأمراض الخطيرة التي تنقلها الأغذية من خلال قطرات الماء، ولذا وضع الباحثون الدجاج النيء تحت ماء جارية وراقبوا البكتيريا على الأسطح المجاورة، ووأظهرت النتائج أنه عندما تم وضع الدجاج على بعد 40 سم تحت الماء، تناثرت قطرات من الماء 22 سم، وعندما وضع الدجاج على بعد 15 سم ، تناثرت القطرات على بعد 5 سم، كما أثر تدفق المياه على انتشار قطرات الماء.

ولذا عندما وضع الدجاج تحت الماء الجارية ويتدفق تم تقليل تناثر القطرات، ولذا تشير النتائج إلى أنه إذا كنت مصرا على غسل الدجاج النيء، فيجب عليك إبقاء اللحم بالقرب من الماء تحت تدفق مستمر ، ويجب تنظيف أي أسطح قريبة منها، وإبعاد أي أطعمة بجوارها،