الصحة: لم يتم تسجيل أي إصابة بجدري القرود في فلسطين

رام الله – الرأي:

أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة بجدري القرود في فلسطين، وأن هناك متابعة لكل الحالات القادمة من الخارج.

وقال الناطق باسم الوزارة في رام الله كمال الشخرة، إن هذا النوع من الجدري أقل خطورة وانتشاراً من الجدري، ودعا المواطنين إلى عدم القلق.

وبين أن أعراض جدري القردة المعتادة تشمل ما يلي: طفح جلدي مع بثور - على الوجه واليدين والقدمين والعين والفم والأعضاء التناسلية، الحمى، الصداع، آلام العضلات، انخفاض الطاقة، تورم الغدد الليمفاوية.

طالب المواطنين بحماية أنفسهم والآخرين من جدري القرة وعزل أنفسهم إذا كانت لديهم الأعراض، وتجنب ملامسة الجلد أو الوجه مع أي شخص لديه أعراض، وتنظيف اليدين والأسطح والأشياء التي يتم لمسها بانتظام.