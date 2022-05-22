كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة حول "الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد"

غزة-الرأي

نظمت كلية مجتمع الأقصى، محاضرة بعنوان "الاستعداد الجيد للاختبارات النهائية "بهدف توعية الطلبة بكيفية الاستعداد الجيد للاختبارات النهائية ، وطرق تخفيف الضغط النفسي الذي ينشأ عند الاختبارات وذلك عبر تقنية جوجل meet.

وأكدت المحاضرة أ. نهال أبو كميل تخصص علم نفس، أن فترة الامتحانات فترة عادية من الحياة اليومية يستطيع الطالب خلالها من الجلوس مع عائلته والتواصل مع أصدقاءه والترفيه عن نفسه لبعض الوقت، ولكن تحتاج الى الاستعداد الذهني والبدني الجيد واتباع الغذاء الصحي.

وشددت أبو كميل على ضرورة وضع جدول مخطط يتضمن تنظيم المواد الدراسية المقررة بشكل محكم، وواقعي؛ وتحديد الهدف الأساسي من الدراسة؛ وتصفح الكتب بشكل سريع من أجل مراجعة المادة، وتنشيط الذهن، بالإضافة الى الاطلاع على أسئلة الامتحانات السابقة بشكل دائم للاستفادة منها.

وحثت أبو كميل الطلبة إلى اختيار المكان والوقت المناسب للمذاكرة، مع ضرورة تغيير المكان الذي يدرس فيه الطالب في المنزل عند شعوره بالملل وممارسة رياضة المشي وتطبيق تمرينات الاسترخاء، والابتعاد عن الجوال لساعات متواصلة لتجنب التشتت، ولخلق أجواء نفسية إيجابية.

وأشارت المرشدة النفسية إلى أن اتباع العادات الصحية السليمة وعدم تناول الوجبات السريعة، وتناول الغذاء المفيد وتجنب المشروبات الغازية والمنبهات وتجنب السهر والنوم الكافي، والحرص على تناول الفاكهة والخضراوات بجميع أنواعها يساهم في الاستعداد جيدا للاختبارات.

يُشار إلى أن المحاضرة حظيت باهتمام كبير من الطلبة الذين تفاعلوا في صورة واضحة من خلال المشاركة في طرح الأسئلة، والتعبير عما يشعرون به، وطلب النصائح والتوجيه فيما يتعلق بالدراسة والاستعداد الجيد .

يذكر أن هذه المحاضرة هي من تنظيم طالبات قسم السكرتارية كتطبيق عملي على تنظيم المحاضرات مع استخدام التقنيات الحديثة ضمن مساق تنظيم المناسبات