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الصحة: 11 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الأسبوع الماضي

22 آيار / مايو 2022 11:30

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي، وذلك في الفترة من 16-22 مايو الجاري.

وذكرت الصحة في تقريرها الأسبوعي، اليوم الأحد، أنها أجرت 353 فحص مخبري خلال الفترة المذكورة، تأكد منها 11 إصابة، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت أن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 249642 بينهم 247641 متعافيًا، و1976 وفاة، فيما لم تسجل حالات نشطة.

وِأشارت إلى أن عدد جرعات اللقاح التي أُعطيت للمواطنين بلغت 3163470 ، فيما بلغت نسبة السكان الذين تلقوا اللقاح 33.3% من أصل نسبة مستهدفة تبلغ 55.8%

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