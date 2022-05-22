الحكم 5 سنوات إضافية وغرامة مالية على أسرى "نفق الحرية"

رام الله - الرأي:

حكمت محكمة الاحتلال اليوم الاحد، بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات إضافية وغرامة مالية بقيمة 5000 شيقل، على خمسة أسرى ممن تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع".

والأسرى الخمسة هم: محمود العارضة (46 عاما) من عرابة، ويعقوب قادري (49 عاما) من بير الباشا، وأيهم كممجي (35 عاما) من كفر دان، ومناضل انفيعات (26 عاما) من يعبد، ومحمد العارضة (40 عاما) من عرابة، وجميعهم من محافظة جنين، فيما تنعقد في هذه الأثناء محاكمة للأسير السادس زكريا الزبيدي (45 عاما) من مخيم جنين.

وكان الأسرى الستة تمكنوا في السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، من انتزاع حريتهم من زنزانتهم في سجن "جلبوع" عبر نفق حفروه على مدى أشهر، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

وكانت محكمة الاحتلال نظرت في نيسان/ أبريل الماضي، في طلب نيابة الاحتلال فرض عقوبات إضافية عليهم وعلى 5 أسرى تنسب لهم سلطات الاحتلال تهما بمساعدة الأسرى الستة في الهروب.