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وقفة بغزة دعمًا للمعتقلين المضربين عواودة وريان

22 آيار / مايو 2022 02:02

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

غزة - الرأي

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى والإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، وقفة دعم وإسناد مع المعتقلين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان رفضا لاعتقالهما الإداري.

وشاركت وزارة الأسرى والمحررين في الوقفة التي نظمت أمام برج الشوا وحصري بمدينة غزة.

ودعا المشاركون، لضرورة الإفراج عن المعتقلين عواودة وريان اللذين يعانيان من تدهور في حالتهما الصحية.

ويواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 80 على التوالي، فيما دخل المعتقل رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس يومه الـ 45 في الإضراب.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد حذرت من تدهور الوضع الصحي للمعتقلين عواودة وريان.

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