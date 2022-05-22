"جماعات الهيكل" تحشد لاقتحام واسع للأقصى الأحد القادم

فلسطين المحتلة - الرأي

أطلقت "جماعات الهيكل" المزعوم الاستيطانية دعوات على منصاتها للحشد لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك يوم الأحد القادم الموافق 29-5-2022، في ذكرى ما يسمى "يوم القدس" العبري.

وبدأت الجماعات المتطرفة بنشر عداد للأيام المتبقية حتى "يوم القدس" العبري الذي تحضر فيه لاقتحام واسع للمسجد الأقصى، بحيث يتجاوز عدد المستوطنين المقتحمين رقم ١٦٠٠ مقتحم، المسجل في اليوم نفسه من عام ٢٠١٩، علمًا أن المسجد المبارك كان مغلقًا عام ٢٠٢٠ بسبب وباء "كورونا".

ويخطط المستوطنون خلال هذا اليوم لاقتحام "تعويضي" للمسجد الأقصى لإتمام ما فشلوا فيه في اقتحام 28 رمضان الماضي الموافق ١٠-٥-٢٠٢١، من اقتحامٍ بأعداد كبيرة و"رفع العلم وغناء النشيد القومي وأداء الصلوات الجماعية العلنية" بسبب معركة سيف القدس التي أطلقتها المقاومة في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، دعت جماعة "نساء من أجل الهيكل" النساء المستوطِنات للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى، في ذكرى احتلال شرقي القدس أو ما يطلقون عليه يوم "توحيد القدس"، الذي يحل في الـ29 من أيار/مايو الجاري.