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عشرات الإصابات باعتداءات للمستوطنين شرقي نابلس

22 آيار / مايو 2022 09:35

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الأحد، خلال التصدي للمستوطنين في بلدة قصرة جنوب شرقي محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من مستوطنة "مجدوليم" اعتدوا بالضرب المبرح على فتيين بالمنطقة الجنوبية واختطفوا أحدهما إلى داخل المستوطنة.

ودارت مواجهات عنيفة بين الأهالي والمستوطنين وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة 18 مواطنًا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وأربعة مواطنين بحروق بالإضافة لعشرات الإصابات بالاختناق بالغاز.

وتسلمت طواقم الهلال الأحمر في وقت لاحق الفتى الذي اختطفه المستوطنون من قوات الاحتلال، وتم نقلته لمستشفى رفيديا بنابلس لتلقي العلاج من إصابته.

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