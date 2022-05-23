فوائد لحم الأرانب على صحتك وقلبك

تعتبر لحوم الأرنب من أبرز أنواع اللحوم الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والالتهابات، وحسب ما ذكره موقع trendswide حيث تكمن فائدتها في كونها قليلة السعرات الحرارية ولا تحتوي على كميات كبيرة من الدهون ، كما توجد في اللحوم الحمراء الدهنية أو الدواجن.

شدد الخبراء على ضرورة استبدال اللحوم البيضاء العادية بلحوم الأرانب، لأن كل 100 جرام من لحم الأرانب تحتوي فقط على حوالي 3.5 جرام من الدهون فقط، بالإضافة إلى احتوائها على مصدر جيد للبروتين.

فيما يلي أبرز فوائد تناول لحم الأرانب على صحتك

1: غني بفيتامين ب 12

وجدت بعض الدراسات أيضًا أن لحم الأرانب يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب 12، وهو ليس مفيدًا فقط لصحة الدماغ، ولكنه أيضًا يحسن وظيفة الجهاز العصبي ويمنع بعض الحالات التنكسية في خلايا الدماغ مثل الخرف ومرض الزهايمر.

2: مصدر ممتاز للبوتاسيوم لصحة القلب

بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من اللحوم البيضاء، يعتبر لحم الأرانب أيضًا مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم، وهو ضروري للحفاظ على صحة القلب نظرًا لقدرته على التخلص من كمية الصوديوم الزائدة في الدم.

3: إنتاج خلايا الدم الحمراء

لأنها غنية بالعديد من المعادن مثل السيلينيوم والبوتاسيوم والحديد، وهي مفيدة في إنتاج الحيوانات المنوية، وكذلك الحديد لتحسين إنتاج خلايا الدم الحمراء.

4: غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية

لحم الأرانب غني أيضًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وهي نوع من الدهون الصحية المفيدة للحفاظ على صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

5: خالية من الكوليسترول

نظرًا لأن الأرانب تأكل العشب أو الخضار فقط ، فإن لحوم الأرانب خالية من الكوليسترول ومنخفضة السعرات الحرارية، لذا فهي خيار جيد للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن أو يعالجون من مرض السكري.

6: مصدر جيد للكالسيوم

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم ، فإن تناول لحم الأرانب مفيد للحفاظ على صحة العظام واللثة.