أساطير شائعة.. هل يموت النحل حقًا إذا لسعك؟

إنها أسطورة شائعة: إذا لسعتك نحلة فسوف تموت نتيجة لذلك. لكن هل هذه الحكاية، التي تم تقديمها لمعظمنا في مرحلة الطفولة وشيء رواه الكثير منا في وقت أو آخر.

في حين أن بعض النحل يموت بلا شك، فإن البعض الآخر لا يموت ولكن ليست كل أنواع النحل قادرة حتى على اللسع.

هل يموت النحل حقًا إذا لسعك؟

قال أليسون راي، طالب الدكتوراه في العلوم الحيوية الخلوية والتكاملية:"هناك ما يقدر بـ 20,000 نوع من النحل في جميع أنحاء العالم وليس كلهم ​​يلدغون".

هناك مجموعة من النحل تسمى النحل غير اللاسع "(قبيلة Meliponini) بالإضافة إلى نحل التعدين (فصيلة Andrenidae) والتي لديها لاسعات ، ولكنها تقل بشكل كبير بحيث تصبح غير فعالة في الغالب."

يوجد أكثر من 500 نوع من النحل غير اللاسع توجد بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية. قال نيكولاس نايجر، عالم الأحياء الجزيئية في جامعة ولاية واشنطن الذي كان يدرس النحل منذ أكثر من عقدين إنه بدلاً من اللسع يعضون وغالبًا ما يكون لديهم مداخل أعشاش متقنة لردع الغزاة".

لكن ماذا عن هؤلاء النحل الذين يلسعون؟ ما الذي يمكّن البعض من النجاة بعد أن أطلقوا العنان لسلاحهم الدفاعي وما الذي يتسبب في هلاك الآخرين؟

لدغة النحل

قال راي: "يموت نحل العسل غالبًا نتيجة لسع البشر أو الثدييات الأخرى هذا بسبب تشريح اللدغة. إنها شائكة تلتقط داخل الجلد، مما يسمح لها بالبقاء في مكانها والاستمرار في ضخ السم في متلقي اللدغة المؤسف.

نحل العسل الذي يوجد منه حوالي 10 أنواع وفقًا لـ Naeger لا يميل إلى الموت عند لدغ الحشرات أو العناكب الأخرى، وهو الأمر الذي يحدث فقط إذا اعتقدت النحلة أن خليتها يتم غزوها.

وذلك لأن الحشرة قادرة بشكل عام على اختراق الهيكل الخارجي الرقيق نسبيًا للحشرة ويمكن استخلاصها دون تكبد أي ضرر. (ليس هذا هو الحال مع الدبابير الآسيوية العملاقة (Vespa mandarinia) والمعروفة بالعامية باسم الدبابير القاتلة والتي يحميها جلدها الخارجي السميك من لسعات

نحل العسل الياباني (Apis cerana japonica) بدلاً من ذلك يسرب نحل العسل الدبابير الآسيوية العملاقة الغازية ، باستخدام الحرارة المتولدة من رفرفة أجنحتهم "للطهي البطيء" لمنافسهم.)

لسعات النحل

ومع ذلك قال راي إن جلد الإنسان أكثر سمكًا من معظم الهياكل الخارجية للحشرات مما يعني أن اللسعات تصبح مستقرة.

وأوضح راي: "عندما تطير النحلة بعيدًا بعد لدغة شخص ما تبقى اللسعة ويتم سحب أعضاء الأمعاء وفصلها ، مما يؤدي إلى نزع أحشاء الفرد بشكل فعال". وأضاف نيجر أن النحلة التي يوجد بها ثقب الآن في بطنها

"قد تعيش لعدة ساعات بعد اللسع لكنها في النهاية ستستسلم لفقدان السوائل وفشل الأعضاء الداخلية".

أجرى Naeger بحثًا لتأكيد أن نحل العسل وهو أكثر أنواع النحل شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وفقًا لـ MyBeeLine وهي شبكة لمربي النحل وعشاق النحل غير قادر على البقاء على قيد الحياة بعد لسع هدف يشبه الإنسان.

قال "لقد حددت وأعدت أكثر من 200 نحلة لسعت [الهدف] ، ولم أشهد قط حالة واحدة لنحلة كانت على قيد الحياة في صباح اليوم التالي". "الفعل مميت حقا".

ومع ذلك فإن النحل الآخر قادر على البقاء على قيد الحياة بعد لسع الإنسان ، حيث أن له ذرات مختلفة عن نحل العسل. قال راي إن النحل الطنان له "لاذع ناعم ، وبالتالي فهو قادر على اللسع عدة مرات دون أن يموت".

الحشرات اللاذعة الطائرة الأخرى ، مثل الدبابير والدبابير لها نفس اللدغة الملساء والتي تمكنها من مهاجمة هدف عدة مرات دون أن تموت.

لماذا يلدغ النحل؟

مع أخذ ذلك في الاعتبار ما الذي يشجع نحل العسل على الهجوم؟ هل هم مخلوقات عدوانية بطبيعتها أم أنه يساء فهمها إلى حد ما؟

قال نيجر: "نحل العسل مثله مثل معظم النحل يكون خجولًا عندما يكون بعيدًا عن خليته وليس لديه ما يحميه". "الطريقتان المهمتان الوحيدتان لإقناع النحلة بلسعك هما استفزاز اللدغة من خلال إمساكها أو سحقها حتى لا يكون لديها خيار الهروب ، أو بالذهاب بالقرب من عشها."

بدلاً من ذلك من المحتمل أن تكون سمعة النحلة باعتبارها حشرة مقاتلة قد تلوثت من قبل إبرة مجنحة أخرى.

وأشار نيجر إلى أن "عددًا كبيرًا من لسعات الحشرات التي يتم إلقاء اللوم عليها على النحل يتم ارتكابها فعليًا بواسطة الدبابير ، والتي تميل إلى أن تكون أكثر جرأة وأكثر عدوانية من النحل".

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه ليس كل أعضاء أنواع النحل "اللاذع" لديهم بالفعل القدرة على اللسع. وأضاف راي: "أي نحلة لاذعة ستكون أنثى ، لأن اللدغة هي في الواقع بويضات معدلة" أو عضو أنبوبي تودع فيه أنثى الحشرة بيضها.

تميل إناث النحل إلى التفوق بشكل كبير على نظرائها من الذكور. وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت في مجلة PLOS One ، فإن متوسط ​​عدد النحل لديه نسبة إناث إلى ذكر حوالي 5 إلى 1.

وتسعد إناث النحل بالقتال كفريق عند الضرورة

قالت الدكتورة مارلي إيريدال ، طبيبة بيطرية في جامعة فلوريدا، إنه إذا تم اعتبار أي تهديد محسوس أكبر من أن تتمكن نحلة منفردة من إدارته بمفردها ، فيمكنها "استدعاء أخواتها للمساعدة".

قالت: "لقد فعلت ذلك من خلال إطلاق إنذار فرموني يتعرف عليه أخواتها كإشارة للدفاع عن المستعمرة هذا الفيرومون الموجود في نحل العسل يشتمل في الواقع على الجزيء الذي يجعل رائحة الموز ناضجة لذلك يمكن لمستعمرة نحل العسل المضطربة أن تشم رائحة الموز بقوة."

بالنظر إلى المصير الرهيب الذي ينتظر نحل العسل بمجرد أن يلدغ إنسانًا أو أي حيوان ثديي آخر سميك الجلد، فهل هناك أي احتمال أن تكون النحلة على دراية بما ستكون عليه النتيجة؟ هل هم مدركون لحقيقة أنه بمجرد أن تخترق إبرهم الجلد ، فإنهم يوقعون بشكل أساسي شهادة الوفاة الخاصة بهم؟

قال نيجر: "لا أعتقد أن نحل العسل يفهم أنهم سيموتون عندما يلدغون لكن في ظل الظروف المناسبة ، هم على استعداد للتخلي عن حياتهم للدفاع عن المستعمرة".

عندما يتعلق الأمر بحماية المستعمرة أو التأكد من انتقال الجينات إلى الجيل التالي ، من الواضح أن الغرائز التي تحرك هذه السلوكيات تفوق أي قلق قد يكون لدى النحل على ذواته الفردية.