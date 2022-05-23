مخلوق غريب في أعماق المحيط الهادي

رصدت غواصة مسيرة مخلوق غريب في أعماق المحيط الهادئ وتصدرت صوره عناوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، كما قارنها الكثيرون بمخلوق من "عالم آخر".

وأشارت التقارير إلى أن المخلوق الغريب يشبه إلى حد ما "حقيبة التسوق الغريبة" ويسبح في أعماق المحيط على عمق حوالي 7221 قدمًا (2201 مترًا).

تصدرت المشاهد التي تم تسجيلها في مارس الماضي، من قبل غواصة تسير جنوب شرق هونولولو، عناوين الصحف بسبب الشكل الغريب للمخلوق ، الذي ظهرت أحشاءه بالكامل.

كانت ROV تحلق فوق جبل بحري غير مستكشف في Kingman Reef وPalmyra Atoll عندما اكتشف مشرفو ROV المخلوق. هذه الأشياء دائمًا مثيرة ومدهشة للغاية، يا لها من مخلوق رائع.

وأشارت الباحثة إلى أن هذا المخلوق غريب الشكل ليس سوى صنف من خيار البحر أو "هولوثوريون" وهي مجموعة متنوعة للغاية تنتشر عبر مياه المحيط الهادئ وهي تنتمي إلى عائلة تسمى "Elpidiidae"، بحسب إلى "Live Science".

يعتبر خيار أعماق البحار "الزبالين" كائنات تعيش على المخلفات تتغذى على وابل من خلايا الجلد والحيوانات الميتة التي تسقط في قاع المحيط.

كائنات غريبة

كشفت دراسة جديدة قبل حوالي 80 مليون سنة أن كائنات بحرية بحجم الإنسان بأذرع تشبه اللوامس وقذائف ملفوفة يصل عرضها إلى 6 أقدام (1.8 متر) كانت تعيش عبر المحيط الأطلسي.

أحافير العصر الطباشيري

كانت هذه المخلوقات أكبر الأمونيت في العالم وهي مجموعة من رأسيات الأرجل المقذوفة التي انقرضت منذ حوالي 66 مليون سنة. تنتمي أكبر أحفورة الأمونيت المكتشفة على الإطلاق إلى النوع Parapuzosia seppenradensis تحتوي الحفرية التي تم العثور عليها في ألمانيا عام 1895 على صدفة عملاقة يبلغ عرضها 5.7 قدمًا (1.7 مترًا).

على الرغم من اكتشاف هذه الحفرية الشهيرة منذ أكثر من قرن من الزمان، إلا أنه تم العثور على حفريات قليلة من الأمونيت ذات الحجم المماثل حتى وقت قريب مما ترك تساؤلات كبيرة حول كيف ومتى تطورت P. seppenradensis لتصبح بهذا الحجم المثير للإعجاب.

الآن في دراسة جديدة نُشرت يوم الأربعاء الماضي في مجلة PLOS One ملأ الباحثون التاريخ التطوري لرأسي الأرجل الهائل من خلال فحص 154 حفرية من الأمونيت بما في ذلك حفنة من العينات التاريخية وأكثر من 100 حفرية اكتشفت حديثًا تم جمعها من إنجلترا والمكسيك.

بناءً على هذا التحليل وجدوا أن P. seppenradensis قد نشأ على جانبي المحيط الأطلسي منذ حوالي 80 مليون سنة ومن المحتمل أن يكون قد تطور من فصيلة أصغر ذات صلة تسمى Parapuzosia leptophylla والتي نمت إلى 3.2 قدم (1 متر) فقط.

قالت الكاتبة الأولى كريستينا إفريم، الباحثة في مجموعات التاريخ الطبيعي البافارية ورئيسة العلوم في متحف جورا، وهو متحف للتاريخ الطبيعي في Eichstätt ألمانيا.