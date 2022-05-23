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أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في قطاع غزة

23 آيار / مايو 2022 08:24

غزة- الرأي

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الاثنين، كما يلي:

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