وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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23 آيار / مايو 2022 08:24
غزة- الرأي
جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الاثنين، كما يلي:
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