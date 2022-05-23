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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

23 آيار / مايو 2022 09:02

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وأشارت إلى أن عدد من المستوطنين قاموا بأداء طقوس تلموديه في باحات الأٌقصى، حيث اعتقلت شرطة الاحتلال مستوطناً أدى طقوساً تلموديه وانبطح أرضاً في ‏ساحات المسجد، وطردت العديد من المستوطنين الذين جاءوا للمكان بشالات الصلاة اليهودية.

وسمحت ما تسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس أمس للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأٌقصى، معتبرة أن ذلك "لا يعد مخالفة جنائية"، بما في ذلك أداء ترتيلات دينية والركوع والسجود على سطح الأرض في باحات المسجد.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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