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وقفة احتجاجية بغزة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الأسرى

23 آيار / مايو 2022 10:47

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

نظمت لجنة الأسرى بالقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال ضمن حملة "بدنا ولادنا".

ودعا متحدثون باسم الفصائل للإفراج عن جثامين الأسرى الشهداء الذين ما زال الاحتلال يحتجزهم رغم استشهادهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة الاعتداء الممنهج من قبل السجانين كما الأسير عزيز عويسات الذي تعرض للضرب حتى الموت.

ويبلغ عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم تسعة كان آخرهم الشهيد الأسير داود الزبيدي من جنين شقيق الأسير زكريا الزبيدي، والذي أصيب برصاص الاحتلال خلال اقتحام المدينة ونقل من مستشفى جنين إلى مستشفى "رمبام" في الداخل المحتل وأعلن الاحتلال هناك عن اعتقاله قبل أن يستشهد بساعات.

والأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم هم: أنيس دولة، عزيز عويسات، نصار طقاطقة، سعدي الغرابلي، فارس بارود، بسام السايح، سامي العمور، كمال أبو وعر، داود الزبيدي.

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