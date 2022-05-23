الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل وغرفة زراعية جنوب الخليل

الخليل – الرأي:

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم ثلاثة منازل، وغرفة زراعية في قرية الجوايا ومنطقة عين البيضا شرق يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم ثلاثة منازل في قرية الجوايا شرق يطا تعود ملكيتها للمواطنين عمر دعسان النواجعة، وعلاء محمد عوض النواجعة، وزيدان محمد عويص النواجعة.

كما اخطرت بهدم غرفة زراعية، تعود ملكيتها للمواطن غسان ظاهر ابو طبيخ، في منطقة عين البيضا المحاذية لقرية الجوايا شرق يطا جنوب الخليل.

وطالب الجبور، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والسريع،

يشار إلى أن قوات الاحتلال تنتهج سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين في مسافر يطا، لصالح توسيع مستوطناته في تلك المنطقة، خاصة مستوطنتي "كرمئيل وماعون" المحاذيتين لقرية الجوايا والمقامتين على اراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.