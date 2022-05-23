النيابة والشرطة تحققان بوفاة مواطن في نابلس

الضفة المحتلة - الرأي:

باشرت النيابة العامة والشرطة التحقيق، بواقعة وفاة مواطن (44 عاما) من بلدة فروش بيت دجن شرق نابلس.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان اليوم الاثنين، أن بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وصول جثة مواطن الى أحد مستشفيات المدينة، وعلى الفور تحركت النيابة العامة على رأس قوة من شرطة المباحث العامة وقسم الأدلة الجنائية الى المستشفى للوقوف على اسباب الوفاة.

وأكد ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثة لاستكمال الإجراءات القانونية اصولا.

وفي سياق آخر، قال ارزيقات إنه تم العثور على بقايا عظام في دير السودان شمال غرب رام الله، مشيرا إلى أن الشرطة والنيابة باشرتا البحث والتحري.