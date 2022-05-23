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جيش الاحتلال يرفض التحقيق في جرائم متعلقة بالحرب على غزة

23 آيار / مايو 2022 02:24

أحد الأبراج السكنية التي دمرها الاحتلال خلال الحرب
أحد الأبراج السكنية التي دمرها الاحتلال خلال الحرب

القدس المحتلة - الرأي:

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض التحقيق في 83 حدثاً متعلقاً بالحرب الأخيرة على قطاع غزة.

ووفقاً للصحيفة، فإن الجيش دقق في 84 حدثا متعلقا بالعدوان على غزة، في أيار/مايو الماضي، وأنه تم فتح تحقيق جنائي واحد فقط، وأن هذه التحقيقات يجريها الجيش مع نفسه، ويرفض أن تجريها جهات خارجية.

ونقلت الصحيفة عن الجيش قوله، إن الشرطة العسكرية حققت في حدث وقع في 19 أيار/مايو الماضي، الذي أطلقت فيه دبابة قذائف بهدف إبعاد ثلاثة فلسطينيين، لم يكونوا ضالعين في القتال وتواجدوا بالقرب من السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، وأصيب أحدهم، لكن الجيش رفض الإجابة على سؤال حول ما إذا كان الفلسطيني المستهدف قد أصيب أم استشهد.

ووفقا للصحيفة، فإن التحقيق أكد أن إطلاق القذائف تم بشكل مخالف للتعليمات وتقرر اتخاذ خطوات قيادية، وستنقل الاستنتاجات في نهاية تحقيق الشرطة العسكرية إلى النيابة العسكرية.

وتتهم جهات محلية ودولية "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في العدوان على غزة في العام الماضي. ووفقا لمعطيات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد استشهد خلال هذا العدوان 261 فلسطينيا، بينهم 67 طفلا و41 امرأة، وبين الشهداء 130 مدنيا، و64 مقاتلا في الفصائل. ولم يتم تأكيد انتماء 67 شهيدا لأي من الفصائل.

 

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