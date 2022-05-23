الأشغال والتنمية توقعان عقدًا لإنشاء مركز حماية ورعاية الطفولة

غزة- الرأي

وقعت وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة التنمية الاجتماعية بإشراف جمعية الخليج التعليمية، عقد مقاولة لإنشاء مركز حماية ورعاية الطفولة في قطاع غزة بتمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بدولة الكويت، بتنفيذ شركة أبو شمالة وأبو دان للمقاولات.



بدوره أكد م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة أن مشروع مركز حماية ورعاية الطفولة من المشاريع المهمة التي تخدم الطفولة والفئات الهشة، وسيقدم خدمات وبرامج مميزة في قطاع الطفولة.



من جانبه، قال د. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية "نشعر بسعادة غامرة لإتمام عقد مقاولة هذا المشروع، والذي سيعمل على تقديم خدمات جليلة للأطفال ضمن برامج مختلفة، ونتمى أن يكون لهذا المشروع نتائج مميزة على صعيد قطاع الطفولة."



ومن جهتها، أكدت الدكتورة فيروز الخزندار رئيس مجلس إدارة جمعية الخليج التعليمية، على أن هذا المشروع سيقدم برامج متنوعة ومتميزة في حماية ورعاية الطفولة ضمن برامج حكومية متنوعة، مشيدة بجهود الجميع في إتمام عقد مقاولة هذا المشروع المهم.



وفي الختام جرى توقيع عقد المقاولة للبدء في أعمال المشروع.

