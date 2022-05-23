وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تمنع العمل بنظام حج البدل عن الغير لهذا العام وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال والتنمية توقعان عقدًا لإنشاء مركز حماية ورعاية الطفولة وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يرفض التحقيق في جرائم متعلقة بالحرب على غزة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تستعرض خدماتها المقدمة للمؤسسات الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنهي البرنامج التدريبي المهني الأول للعام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية النيابة والشرطة تحققان بوفاة مواطن في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم ثلاث غرف زراعية في كفر الديك وكالة الرأي الفلسطينية التنمية ولجان العمل الصحي ينظمان ندوة توعوية حول التوتر فترة الامتحانات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل وغرفة زراعية جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تطلق مشروع "صمود" لتشغيل 600 خريج
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تدين هدم أجزاء من الدّرج التاريخي للمسجد الإبراهيمي

23 آيار / مايو 2022 04:04

غزة- الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " أن هدم الاحتلال الصهيوني أجزاء من الدّرج التاريخي للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، جريمة تهويدية جديدة لن تفلح في تغيير وطمس المعالم والهويّة العربية والإسلامية.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي الإثنين، إن هدم الاحتلال الصهيوني أجزاء من الدّرج التاريخي للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، ضمن مخططه الاستيطاني لتركيب المصعد الكهربائي، جريمة تهويدية جديدة ضدّ مقدساتنا ومعالمنا الإسلامية التاريخية؛ تستهدف بسط السيطرة الاحتلالية الكاملة على المسجد الإبراهيمي، في انتهاك صارخ لكلّ القيم والأعراف والقوانين الدولية.

وأكد رفض حركة حماس بشكل قاطع لكلّ هذه المشاريع والمخططات التهويدية والاستيطانية في مدينة خليل الرّحمن وكلّ أرضنا الفلسطينية، التي لن تفلح في تغيير وطمس المعالم والهويّة العربية والإسلامية.

ودعا القانوع إلى حراك فاعل، عربياً وإسلامياً، لإفشال مخططات الاحتلال العدوانية التهويدية، مشددا على أن شعبنا وقواه الحيّة سيتصدّى لهذه المخططات بكل الوسائل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة حول "الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟