الاحتلال يستدعي شابا مقدسيا للتحقيق

الضفة المحتلة-الرأي:

استدعت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، شابا من القدس المحتلة، للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال استدعت الشاب حسن محمد الهدرة من بلدة الطور شرق القدس المحتلة، مشيرة إلى أن هذا الاستدعاء هو الثاني للشاب الهدرة خلال خمسة أيام.